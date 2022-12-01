01 декабря 2022, 17:08
Россиянам рассказали о задачах военнослужащих железнодорожных войск в зоне СВО
Военнослужащие железнодорожных войск в зоне СВО занимаются такими задачами, как восстановление поврежденных путей, разминирование участков и доставка боеприпасов на передовую. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
«Военнослужащие находятся здесь с 24 февраля. Каждый тут с опытом. Знает свою задачу. Быстро и вовремя ее выполняет», — отметил в беседе с журналистами командир группы технической разведки железнодорожных войск РФ Александр.
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Он рассказал, что противник работает по железной дороге в основном ракетными ударами. Сначала на места повреждения отправляются саперы, а затем начинаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры.
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