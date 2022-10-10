Россиянам рассказали о работе системы залпового огня «Ураган» на территории СВО | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о работе системы залпового огня «Ураган» на территории СВО

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Реактивные системы залпового огня «Ураган» являются неотъемлемой частью вооружения российских военных. Телеканал «Звезда» рассказал о принципе их работы.

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"Ураганы" обладают отличной системой маскировки, что делает их почти незаметными для противника. На заряд каждого снаряда требуется меньше минуты. Для атак системы используют ракеты калибра 220 миллиметров.

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