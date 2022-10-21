Россиянам рассказали о льготах мобилизованным при получении статуса ветерана боевых действий | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 16:51 Россиянам рассказали о льготах мобилизованным при получении статуса ветерана боевых действий «Объясняем.рф»: получившим статус ветерана боевых действий призывникам предоставят льготы РИА "Новости"

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Мобилизованные россияне, которые получили статус ветерана боевых действий в ходе спецоперации, получат особые социальные гарантии. Об этом сообщил правительственный портал «Объясняем.рф».

Таким военнослужащим предоставляются льготы по пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством. После выхода на пенсию у получивших статус ветерана боевых действий сохраняется право на получение медицинской помощи в организациях, к которым они были прикреплены во время работы. При необходимости их обеспечат протезами, кроме зубных, и протезно-ортопедическими изделиями.

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Для этих категорий граждан предусмотрено использование ежегодного отпуска в удобное для них время, в том числе сроком до 35 календарных дней в год без сохранения зарплаты. По льготам ветераны смогут получить профессиональное обучение и допобразование за счет средств работодателя. Они смогут покупать билеты на все виды транспорта вне очереди, пользоваться всеми видами услуг физкультурно-спортивных организаций, связи и культуры. Для них предусмотрены особые условия по улучшению жилищных условий.

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«Обеспечение за счет средств федерального бюджета жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 года. Ветераны боевых действий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жильем в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации», — пояснили на правительственном портале.

Также мобилизованным, получившим статус ветерана боевых действий, компенсируют половину расходов на оплату жилых помещений, куда входит плата за его наем или содержание, взносы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Кроме того, им будет доступна первоочередная установка квартирного телефона, преимущество при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы и первоочередное право на приобретение садовых или огородных земельных участков.