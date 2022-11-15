15 ноября 2022, 19:35
Россиянам показали работу ударных «Аллигаторов» на территории СВО
В арсенале российских военных есть Ка-52 «Аллигаторы». Жителям страны показали кадры работы вертолетов. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
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Техника орудует неуправляемыми реактивными снарядами с кабрирования. После нанесения удара военные покидают зону видимости, чтобы не попасть под удар средств ПВО противника. В данной ситуации крайне важна скорость реагирования. Замедление может быть чревато ударом со стороны СВО.
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