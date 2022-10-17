Россиянам показали работу российских военных на Каховском водохранилище | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 23:13 Россиянам показали работу российских военных на Каховском водохранилище

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Российские военные заняли позиции на Каховском водохранилище. Украинские военные пытаются выбить наших солдат оттуда, однако сделать этого не удается. Там создали надежные укрепления. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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Российские бойцы установили смотровые на протяжении всей линии обороны левого берега Каховского водохранилища. Они смогли отбить все наступления украинцев. На данный момент там выстроена мощная система ПВО и радиоэлектронной борьбы. При этом территории, по которым могли бы пройти военные с Украины, обложены минами.

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