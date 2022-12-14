Спецоперация 14 декабря 2022, 03:08 Россиянам показали работу российских артиллеристов в зоне СВО

Читать 360tv в

Артиллеристы 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР совместно с штурмовой группой «Вагнер» работают в районе Белогоровки. Для работы используют расчет 152-мм гаубицы Д-20. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Реклама

На данный момент известны все цели. Помимо артиллеристов, работают так называемые «глаза» — корректировщики. Они вносят небольшие поправки, после чего снаряд направляется в цель. С помощью осколочно-фугасных снарядов военные уничтожают укрепления противников.

Авторы: