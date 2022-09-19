Россиянам показали работу миномета 2Б9 «Василек» | 360°

Все новости

Общество

19 сентября 2022, 19:50

Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует»

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:49

Новый ФАП построят в Чехове

Реклама

Культура

19 сентября 2022, 19:44

Вернисаж и аукцион в честь Сергея Бодрова пройдут в Петербурге

Происшествия

19 сентября 2022, 19:44

Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области

Знаменитости

19 сентября 2022, 19:44

Распутина рассказала, почему выбрала образ Белоснежки на «Шоу Аватар»

Экология

19 сентября 2022, 19:44

Синоптик Старков рассказал о теплой погоде в октябре

Мир

19 сентября 2022, 19:33

Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:31

Победителей конкурса на лучшее содержание территорий домов наградят в Подмосковье

Путешествия

19 сентября 2022, 19:28

Россиянам рассказали, как дешево улететь в Европу

Спецоперация

19 сентября 2022, 18:44

Россиянам показали работу миномета 2Б9 «Василек»

Читать 360tv в

Россиянам показали работы расчетов миномета 2Б11. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На снятие маскировки с миномета и приведение его в готовность солдатам требуется около минуты. С подобным оружием обращаются расчеты 1-й славянской бригады Народной милиции, которые принимают участие в специальной операции на Авдеевском направлении.

Реклама

В их расположении также кочующий миномет 2Б9 «Василек», который располагается в кузове грузовика. Миномет стреляет осколочными минами.

Реклама

«Очень грозное оружие! Скорострельность — 100-120 выстрелов в минуту. То есть пока первая мина приземлится — при слаженной работе расчета 50-я взлетит в воздух», — рассказал командир взвода минометной батареи.

Авторы:

Оружие

Отношения России и Украины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама