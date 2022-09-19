Россиянам показали работу миномета 2Б9 «Василек» | 360°

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Общество
19 сентября 2022, 19:50
Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует»
Подмосковье
19 сентября 2022, 19:49
Новый ФАП построят в Чехове
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Культура
19 сентября 2022, 19:44
Вернисаж и аукцион в честь Сергея Бодрова пройдут в Петербурге
Происшествия
19 сентября 2022, 19:44
Мужчина погиб в ДТП в Ленинградской области
Знаменитости
19 сентября 2022, 19:44
Распутина рассказала, почему выбрала образ Белоснежки на «Шоу Аватар»
Экология
19 сентября 2022, 19:44
Синоптик Старков рассказал о теплой погоде в октябре
Мир
19 сентября 2022, 19:33
Гроб с телом Елизаветы II опустили в склеп
Подмосковье
19 сентября 2022, 19:31
Победителей конкурса на лучшее содержание территорий домов наградят в Подмосковье
Путешествия
19 сентября 2022, 19:28
Россиянам рассказали, как дешево улететь в Европу