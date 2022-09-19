Россиянам показали работу миномета 2Б9 «Василек» | 360°

Спецоперация 19 сентября 2022, 18:44 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам показали работу миномета 2Б9 «Василек»

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Россиянам показали работы расчетов миномета 2Б11. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

На снятие маскировки с миномета и приведение его в готовность солдатам требуется около минуты. С подобным оружием обращаются расчеты 1-й славянской бригады Народной милиции, которые принимают участие в специальной операции на Авдеевском направлении.

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В их расположении также кочующий миномет 2Б9 «Василек», который располагается в кузове грузовика. Миномет стреляет осколочными минами.

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«Очень грозное оружие! Скорострельность — 100-120 выстрелов в минуту. То есть пока первая мина приземлится — при слаженной работе расчета 50-я взлетит в воздух», — рассказал командир взвода минометной батареи.

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