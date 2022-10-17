Россиянам показали, как Народная милиция ДНР уничтожила украинскую зенитную установку | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 18:56 Россиянам показали, как Народная милиция ДНР уничтожила украинскую зенитную установку

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Члены Народной милиции ДНР уничтожили украинскую зенитную установку. Об этом сообщил RT.

Установку обнаружил дрон 11-го полка Народной милиции. Военные ввели необходимые координаты и осуществили артиллерийский удар по технике противника.

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Ранее россиянам показали процесс подготовки мобилизованных в Калининградской области. Военные отработали поражение целей со сменой огневых позиций из снайперских винтовок СВД, пулеметов РПК, а также автоматов АК-74М и АК-12.

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