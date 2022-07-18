Россиянам показали кадры работы Су-34 во время спецоперации на Украине

Многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 имеет смертоносные тактические ракеты воздух-поверхность «Овод». По словам командира авиационного звена, он может и отразить атаку любого современного истребителя, и полностью разбомбить укрепрайон. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Сзади меня вы можете видеть наше высокоточное оружие — ракеты Х-29, которые, в форточку не залетят, но в три на три метра спокойно ее можно положить. Работает через головку самонаведения, которая у нее находится в передней части», — добавил командир.

Сбить Су-34 является практически невыполнимой задачей, поскольку экипаж работает преимущественно на высотах, недосягаемых для украинских ПВО.

В ходе спецоперации российские военные авиагруппировки совершают до 10 вылетов в сутки. При этом они каждый день меняют тактику ведения боя.