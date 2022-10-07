Россиянам показали кадры работы РСЗО «Град» в ходе спецоперации | 360°

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07 октября 2022, 16:50

Россиянам показали кадры работы РСЗО «Град» в ходе спецоперации

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Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» является одним из важнейших боевых элементов российских войск в ходе спецоперации на Украине. «Звезда» рассказала о принципах работы этого оружия.

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«Град» способен выпускать несколько неуправляемых реактивных снарядов. На то, чтобы активировать оружие и выпустить залп военным требуется меньше четырех минут. Специалистам требуется указать, сколько 122-мм снарядов требуется выпустить за раз, а затем лишь нажать на кнопку.

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Оружие

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