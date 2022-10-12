Россиянам объяснили правила прохождения медкомиссии в рамках мобилизации | 360°

Спецоперация 12 октября 2022, 10:57 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам объяснили правила прохождения медкомиссии в рамках мобилизации «Объясняем.рф» сообщил, что мобилизованным можно пройти медкомиссию самостоятельно РИА Новости

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Россиянам, призванным в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, разрешается пройти медицинскую комиссию самостоятельно, минуя военный комиссариат. Об этом сообщил государственный портал «Объясняем.рф».

«Вы имеете право собрать заключения любых профильных специалистов и представить их призывной комиссии по мобилизации. Окончательное решение о годности к мобилизации по состоянию здоровья принимается этой комиссией», — говорится в сообщении портала.

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Ранее портал «Объясняем.рф» сообщил, что если работник попал под частичную мобилизацию, то его трудовой договор приостановят без указания срока. Работодатель обязан «заморозить» контракт до завершения прохождения службы. В этом случае призывник обязан предоставить в отдел кадров повестку из военного комиссариата, в соответствии с которым его трудовое соглашение приостановится.

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Также россиянам разъяснили, в каких случаях явка в военный комиссариат обязательна в период объявления частичной мобилизации.

Получить ответы на вопросы о частичной мобилизации россияне могут при помощи чат-бота на платформе «Объясняем.рф». Программа выведет все рекомендации, если ответы на подобные вопросы уже были. В случае, если информация не поступала, администрация платформы отправит сообщение в Минобороны России и добавит в чат-бот, который доступен в соцсетях «ВКонтакте» и мессенджерах Telegram и Viber.

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