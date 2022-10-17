Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 17:01 Россиянам объяснили, как оформить отсрочку от мобилизации при смене работы «Объясняем.РФ»: оформить отсрочку от мобилизации при увольнении можно на «Госуслугах» РИА «Новости»

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При смене работы россияне могут оформить отсрочку от мобилизации. Сотрудники Минцифры доработали специальную форму для этой процедуры, сообщил портал «Объясняем.РФ» в своем Telegram-канале.

Попадающим под мобилизацию и соответствующим условиям отсрочки россиянам нужно заполнить необходимые документы на портале «Госуслуги». В случае, если мужчина решил сменить место работы и перейти из одной аккредитованной Минцифры IT- или телеком-компании в другую, ему нужно повторно заполнить документы на отсрочку. В них он должен будет указать информацию о новом месте работы.

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«Информация поступит в Минобороны на следующий рабочий день», — сообщил портал.

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Работодателю, из чьей компании увольняется сотрудник, также необходимо заполнить специальную форму на портале «Госуслуги». Человека нужно исключить из списков на отсрочку и указать его паспортные данные и СНИЛС. Заполнить и отправить такое заявление может как руководитель аккредитованной компании, так и лицо, у которого есть доверенность начальства. Вся информация также поступит в оборонное ведомство на следующий день, сказано в сообщении.

Кроме того, на портале «Объясняем.РФ» разработали и запустили специальный чат-бот. Он предоставляет ответы на самые популярные вопросы о частичной мобилизации в стране. Чат-бот доступен на таких платформах, как «ВКонтакте», Telegram, Viber.