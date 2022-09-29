Россиянам напомнили о предельном возрасте подпадающих под частичную мобилизацию рядовых | 360°

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Россиянам напомнили о предельном возрасте подпадающих под частичную мобилизацию рядовых

«Объясняем.рф»: рядовые подпадают под частичную мобилизацию до 50 лет

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Рядовые и сержанты подпадают под призыв в рамках частичной мобилизации, если им меньше 50 лет. Но в приоритетном порядке берут мужчин до 35 лет, напомнил портал правительства Объясняем.рф.

«Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет», — сообщил портал.

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В первую очередь на спецоперацию берут рядовых и сержантов до 35 лет. Приоритетный возраст младших офицеров составляет до 50 лет, а старших офицеров — до 55 лет.

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Частичную мобилизацию объявили в России с 21 сентября. Призванным присваивают статус военнослужащих, проходящих службу в ВС РФ по контракту. Как поясняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко, этим людям предоставляются все льготы, положенные участникам спецоперации на Украине.

Ранее российские хакеры предупредили, что украинские спецслужбы собирают данные о мобилизованных и их семьях в чатах в Telegram. С помощью полученной информации украинцы устраивают психологические атаки на родственников россиян.

Специальная военная операция РФ на Украине

Частичная мобилизация в РФ

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