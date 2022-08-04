Украинский боксер назвал россиян братским народом

Русские и украинцы являются братскими народами, поэтому должны поддерживать между собой теплые и уважительные отношения. Об этом телеканалу «Матч ТВ» заявил мастер спорта международного класса, украинский боксер Виталий Невеселый.

Невеселый заявил, что украинские политики, вздумавшие называть россиян орками, просто сошли с ума. По его словам, у него много хороших друзей в России и он никогда не позволит себе относиться к ним плохо.

«Слава Богу, что я выехал из Киева в конце сентября. СБУ уже искала меня, но спасли эвакуационные поезда, где не проверяла документы», — рассказал спортсмен.

Боксер признался, что с иронией отреагировал на лишение его всех добытых титулов на Украине.

«Меня хотели, прежде всего, лишить жизни. А титулы… Это так, мелочи. СБУ известно, что я сейчас в Северодонецке, меня предлагают поймать и увезти на Украину», — добавил он.

В профессиональной карьере боксера Невеселый провел 18 боев, одержал 13 побед и потерпел пять поражений, написал RT.