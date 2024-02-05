Спецоперация 05 февраля 2024, 13:54 «Россия защищает интересы Европы». Взятый в плен польский наемник ВСУ перешел на сторону РФ Сальдо: пленный польский наемник решил перейти на сторону России

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Наемник ВСУ из Польши, попав в плен, заявил, что планирует перейти на сторону России. Видео с его обращением к соотечественникам опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«После того как украинская армия <…> бросила меня под Крынками, я принял для себя решение бороться с нацистами на стороне России. Я считаю, что сегодня Россия <…> защищает интересы всей Европы», — произнес молодой мужчина на видео.

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Он посетовал на то, что правительство Польши забыло, что такое бандеровцы, и сколько зла они ей принесли, и призвал поляков делать все, чтобы нацисты выехали из страны.

Как отметил Сальдо, наемники из стран НАТО «все чаще осознают, что правда на стороне России». Что касается конкретно этого польского боевика, русский плен «открыл ему глаза», подчеркнул глава Херсонской области.

Ранее колумбийские наемники рассказали о тотальной коррупции в украинской армии — по их словам, снабжение и положенные выплаты просто не доходят до рядовых солдат.