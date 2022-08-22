Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС

Россия запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своем Теlеgrаm-канале первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня „Угрозы международному миру и безопасности“. Попросили выступить на нем Генсека ООН Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 по Москве 23 августа», — написал Полянский.

Он добавил, что на следующий день, 24 августа, в 17:00 по московскому времени, пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства.

«Наверняка не обойдется без украинской тематики и сегодня на заседании по международной безопасности», — отметил первый заместитель постпреда России при ООН.

На этой неделе Совбез ООН три дня подряд «в той или иной степени будет обсуждать различные аспекты украинского кризиса», подытожил Полянский.