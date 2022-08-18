МИД РФ заявил об отсутствии необходимости для сопровождения украинских судов с зерном третьими странами

В МИД России заявили, что не видят необходимости привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном с Украины. Об этом во внешнеполитическом ведомстве заявили РИА «Новости».

В министерстве обратили внимание, что Киеву удалось обеспечить безопасность сухогрузов в границах своих территориальных вод.

Очередные сухогрузы в рамках зерновой сделки вышли из Черноморска и Одессы 17 августа. В Минобороны Турции уточнили, что отгрузка продукции в рамках зернового соглашения продолжается в плановом порядке. Суда продолжили вывозить сельхозпродукцию из портов Украины.

В конце июля ООН, Россия, Турция и Украина по итогам переговоров подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии России вывозу украинского зерна. Первый сухогруз с кукурузой вышел из порта Одессы 1 августа и направился в Ливан.