Россия заинтересована в скорейшем освобождении Донбасса. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Как и жители Донбасса, мы заинтересованы в том, чтобы освобождение региона произошло как можно скорее», — сказал Полищук.

Дипломат отметил, что именно на это нацелена специальная операция, и она идет по плану. Все цели спецоперации будут достигнуты, подчеркнул Полищук.

Об успехах российских военных регулярно докладывает представитель Минобороны Игорь Конашенков. Политолог Евгений Михайлов считает, что это свидетельствует о скором освобождении территории ЛНР и ДНР, это вопрос ближайшего времени.

Эксперт по безопасности, ветеран боевых действий Роман Насонов считает, что успех донбасской операции был предрешен, альтернативных вариантов нет. Вслед за военными на Донбасс приходят строители, которые восстанавливают населенные пункты, дороги и инфраструктуру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, в каком случае боевые действия на Украине прекратятся в тот же день. Для этого власти Украины должны отдать своим войскам приказ сложить оружие выполнить условия России.