Потенциалы России и Украины несоизмеримы. Армия задействовала в спецоперации лишь часть своих возможностей. Такими словами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что «на Украине еще не начинали всерьез». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Путин просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется», — сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, западные СМИ пишут, что украинская армия будет действовать до последнего. Президент России на встрече с лидерами фракций Госдумы лишь оперировал их заявлениями. Представитель Кремля назвал это абсурдом и предупредил, что своими действиями журналисты добавляют горя украинскому народу.