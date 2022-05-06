Российские военные за прошедшие сутки эвакуировали с территории комбината «Азовсталь» 50 гражданских лиц, среди них — 11 детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию.

Российская сторона выступила с инициативой организовать 6 мая гуманитарный коридор и объявить режим тишины. ВС РФ провели операцию по освобождению мирных жителей, которых националисты удерживали в бункерах под заводом «Азовсталь» в Мариуполе.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», — отметили в гумштабе РФ.

Минобороны уточнило, что гуманитарная операция по эвакуации мирного населения с территории металлургического комбината продолжится 7 мая.

Гражданских с «Азовстали» эвакуировали двумя группами, во втором автобусе территорию завода покинули 13 человек, в том числе один ребенок. Из первого эвакуационного автобуса их пересадили в более комфортабельный и вывезли в Безыменное, где расположен пункт временного пребывания.