Спецоперация 17 мая 2023, 22:02 Россия взломала HIMARS и нанесла «серьезный удар» по ВСУ — СМИ 19Fortyfive: Россия взломала HIMARS, что повлияло на планы ВСУ начать контрнаступление Википедия

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Россия успешно «взломала» системы HIMARS с помощью средств радиоэлектронного подавления, что нанесло серьезный удар по ВСУ. Такое мнение высказал украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко.

«Россия все более успешно загоняет ракеты HIMARS в тупик, используя электронные глушилки, чтобы заставить ракеты промахиваться мимо целей», — написал журналист.

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Этот факт повлиял на планы Украины начать контрнаступление, отметил Скрипченко. ВСУ лишились возможности поражать инфраструктуру, логистику и штабы российской армии, что является необходимым элементом контрнаступления.

ВС России под Киевом уничтожили очень важные цели ВСУ — склады боеприпасов и дислокации новой западной техники. Благодаря работе разведки, российская армия уничтожает новоприбывшее западное вооружение задолго до того, как оно попадет в зону сражения.

Минобороны сообщило, что 16 мая ВС РФ ракетами «Кинжал» поразили американские ЗРК Patriot в Киеве. Поражены и полностью уничтожены многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.