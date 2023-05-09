09 мая 2023, 07:26
Россия взяла под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра
РИА «Новости»: ВС РФ взяли под контроль подходы ко всем Херсонским островам в устье Днепра
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.
«Подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — отметил источник.
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Он обратил внимание, что у боевики ВСУ упустили шанс вновь закрепиться на островах.
До этого Telegram-каналалы опубликовали видео ударов по опорным пунктам украинских солдат на островах Черкесский и Большой.
Ранее российские военные уничтожили украинскую самоходную артиллерийскую установку и миномет на Херсонском направлении в районе населенного пункта Днепровское.
Артиллеристы группировки «Днепр»ликвидировали склад вооружения, САУ «Акация», систему спутниковой связи, станцию радиоэлектронной борьбы и три БПЛА.
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