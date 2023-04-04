Спецоперация 04 апреля 2023, 12:34 Россия высокоточными ударами нарушила снабжение ВСУ боеприпасами и топливом — Шойгу Глава Минобороны Шойгу заявил об ударах высокоточным оружием России по объектам ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам ВСУ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, эти действия позволили нарушить снабжение войск противника снарядами и топливом, сообщил ТАСС.

Министр обороны рассказал, что ВС России продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам ВСУ в рамках выполнения спецоперации.

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«В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — рассказал Шойгу во время совещания с руководящим составом ВС РФ.

Глава оборонного ведомства добавил, что российские подразделения целенаправленно уничтожают поставляемое Украине западное вооружение. По словам Сергея Шойгу, только с начала этого года ВС России поразили 59 артиллерийских систем М777 производства США, 13 самоходок Paladin, 14 РСЗО HIMARS, а также другие установки из Германии, Польши, Чехии и Франции.

На Донецком направлении СВО удалось уничтожить группу украинских диверсантов. Противника поразили военнослужащие группировки «Юг».