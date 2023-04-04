04 апреля 2023, 12:34
Россия высокоточными ударами нарушила снабжение ВСУ боеприпасами и топливом — Шойгу
Глава Минобороны Шойгу заявил об ударах высокоточным оружием России по объектам ВСУ
Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам ВСУ, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, эти действия позволили нарушить снабжение войск противника снарядами и топливом, сообщил ТАСС.
Министр обороны рассказал, что ВС России продолжают наносить высокоточные удары по военным объектам ВСУ в рамках выполнения спецоперации.
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«В результате нарушено производство ряда образцов вооружения, а также снабжение группировок ВСУ боеприпасами и топливом», — рассказал Шойгу во время совещания с руководящим составом ВС РФ.
Глава оборонного ведомства добавил, что российские подразделения целенаправленно уничтожают поставляемое Украине западное вооружение. По словам Сергея Шойгу, только с начала этого года ВС России поразили 59 артиллерийских систем М777 производства США, 13 самоходок Paladin, 14 РСЗО HIMARS, а также другие установки из Германии, Польши, Чехии и Франции.
На Донецком направлении СВО удалось уничтожить группу украинских диверсантов. Противника поразили военнослужащие группировки «Юг».
Сергей Шойгу
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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