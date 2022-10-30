Россия встала на защиту мира от ядерного терроризма | 360°

Эксклюзив 30 октября 2022, 16:48 Россия встала на защиту мира от ядерного терроризма Политолог Михайлов: Россия защитит мир от действий украинской хунты РИА "Новости"

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Украинские военные не прекращают попыток захватить Запорожскую атомную станцию и продолжают обстреливать ядерный объект. Россия стоит на страже всего мира, не позволяя случиться катастрофе, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь собеседника.

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Уже были десятки попыток нападения ВСУ на территорию Запорожской атомной электростанции, через день-два, но они не удаются. Если кто-то думает, что ВСУ могут использовать другие силы, такие, как подводный десант, то данный вид боевых единиц подготовленных спецназовцев предназначен для других действий. Подводный десант нужен для уничтожения коммуникаций, закладки мин на корабли и так далее. Поэтому эти подразделения не применяют в качестве диверсионно-разведывательных групп на суше.

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Катастрофы Украина не боится

Украина заявляет, что не будет применять «грязные бомбы», а сама продолжает наносить удары по электростанции. Это ее тактика. Она всегда говорит, что ничего не делает, но продолжает диверсии. Не стоит удивляться, что Украина не боится катастрофы в случае попадания снаряда в энергоблоки. Это преступное и террористическое государство.

Если они, не дай Бог, куда-то попадут, то скажут то, в чем их поддержат их западные страны: во всем виноваты русские, они сами попали в энергоблок. Нас вновь будут обвинять в катастрофе.

Поэтому средствами объективного контроля российские военные наблюдают за всем, не позволяют допустить ядерную катастрофу. Мы стоим на страже мира, того же Евросоюза, защищаем их. Защищаем от последствий ошибок, пока они продолжают защищать украинскую хунту. Мы всегда так делали, всегда стояли на страже мира. И сейчас задача русских воинов — обезопасить мир от ядерной угрозы.

Ситуация под контролем

На брифинге Министерства обороны заявили, что мы регулярно продолжаем отражать любые нападения, делаем собственные контрудары. Активная оборона в действии до сих пор. Отметил бы продолжающиеся попытки высадки десанта ВСУ с целью захвата Энергодара. Попытка высадки с помощью быстроходного катера не удалась, его уничтожили. Мы держим ситуацию под контролем, это очевидно.