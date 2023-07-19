Спецоперация 19 июля 2023, 09:34 Россия усилила атаки на Краснолиманском направлении — Марочко Подполковник Марочко: ВС России усилили атаки по ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

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Российские военные усилили атаки по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении, рассказал РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, по противнику наносят удары как при помощи авиации, так и средствами артиллерии.

Собеседник агентства отметил, что ВС России используют тяжелые огнеметные системы и бронетехнику в боях на небольших расстояниях. В течение последних суток военные нанесли множественные групповые удары по позициям ВСУ в районах Белогоровки, Серебрянки и Торского.

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«Огонь ведется как при помощи армейской авиации, так и артиллерии», — подчеркнул Марочко.

Ранее он сообщал о безуспешной попытке атаки ВСУ под Красным Лиманом. По словам подполковника, украинские военные хотели нанести удар по оборонительным рубежам у Червонопоповки, однако штурм сорвался из-за отсутствия огневой поддержки и бронетехники.

В Минобороны рассказали о гвардии сержанте Хушбахте Панжиеве, который сумел взять в плен трех украинских бойцов. По данным министерства, он незаметно подобрался к противникам и вынудил их сложить оружие.