Россия упрекнула Запад в отсутствии реакции на провокации Украины на Каховской ГЭС | 360°

Спецоперация 25 октября 2022, 16:25 Россия упрекнула Запад в отсутствии реакции на провокации Украины на Каховской ГЭС Постпред РФ Ульянов сообщил об отсутствии реакции Запада на провокации на Каховской ГЭС РИА "Новости"

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Западные страны не дают никакой адекватной реакции на провокации украинской стороны на Каховской гидроэлектростанции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил постоянный представитель России в Вене Михаил Ульянов.

«От западных стран адекватной реакции нет», — заявил он.

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Украинские националисты 24 октября открыли плотный артиллерийский огонь по Каховской ГЭС, три снаряда попали в комплекс станции. В ходе обстрела украинские военнослужащие выпустили 19 ракет из реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS.

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Член координационного совета и эксперт по безопасности Росгвардии Роман Насонов заявлял «360», что атакой на Каховскую ГЭС националисты хотят привлечь к себе внимание. Он отметил, что Министерство обороны России предприняло достаточные меры, чтобы полностью защитить станцию от атак.

Глава администрации Каховского района Владимир Рогов отмечал, что уничтожение гидроэлектростанции спровоцирует затопление около 80 населенных пунктов, а также приведет к нарушению работы систем охлаждения Запорожской АЭС.