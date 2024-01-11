Спецоперация 11 января 2024, 14:49 Россия уничтожила два склада боеприпасов ВСУ Минобороны сообщило об уничтожении двух складов боеприпасов ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные поразили два украинских склада с боеприпасами и более 100 артиллерийских подразделений на огневых позициях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Атаки совершили ракетные войска и артиллеристы при помощи ударных беспилотников. Уничтожить удалось 119 артиллерийских подразделений, бойцов и украинскую военную технику в 126 районах.

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За сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 29 украинских дронов в районах Верхнекаменки и Белогоровки в ЛНР, Марьинки и Спорного в ДНР, Алешек и Казачьих Лагерей в Херсонской области и Каменки-Днепровской в Запорожской области. Военные также перехватили реактивный снаряд американской РСЗО HIMARS.

Ранее Минобороны сообщило, что десантники штурмом взяли позиции ВСУ возле села Вербовое под Запорожьем. Работа военных помогла улучшить положение по переднему краю.