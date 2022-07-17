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    17 июля 2022, 13:58

    Россия уничтожила два HIMARS Украины в ДНР

    Минобороны сообщило, что ВС России сбили украинские самолет Су-25 и вертолет Ми-17

    Александр Иванов

    За последние сутки усилиями ВС России ВСУ лишились самолета Су-25 и вертолета Ми-17, а также двух комплектующих реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

    Россия уничтожила два HIMARS Украины в ДНР

    «Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики», — заявил он.

    Также Конашенков сообщил, что за последние сутки ВСУ лишились самолета Су-25. Его сбили системы ПВО России в районе Великой Камышевахи Харьковской области. Также ВС РФ уничтожили украинский беспилотник. По нему также нанесли удар системами ПВО, защищающими Харьковскую область. БПЛА ВСУ сбили в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.

    По словам Конашенкова, суммарно за последние сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по 21 вражескому пункту управления и местам скопления живой силы и военной техники противника в 189 районах.