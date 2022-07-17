Россия уничтожила два HIMARS Украины в ДНР

За последние сутки усилиями ВС России ВСУ лишились самолета Су-25 и вертолета Ми-17, а также двух комплектующих реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбит в воздухе украинский вертолет Ми-17 в районе Славянска Донецкой Народной Республики», — заявил он.

Также Конашенков сообщил, что за последние сутки ВСУ лишились самолета Су-25. Его сбили системы ПВО России в районе Великой Камышевахи Харьковской области. Также ВС РФ уничтожили украинский беспилотник. По нему также нанесли удар системами ПВО, защищающими Харьковскую область. БПЛА ВСУ сбили в районе населенного пункта Большие Проходы Харьковской области.

По словам Конашенкова, суммарно за последние сутки оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по 21 вражескому пункту управления и местам скопления живой силы и военной техники противника в 189 районах.