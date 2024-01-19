Спецоперация 19 января 2024, 18:11 Россия ударила гиперзвуковыми «Кинжалами» по целям в зоне СВО Минобороны: ВС России применили гиперзвуковые «Кинжалы» для ударов на Украине

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Российские военные применили гиперзвуковые авиаракетные комплексы «Кинжал» для нанесения групповых ударов по противнику в период с 13 по 19 января. Данные об этом опубликовали в официальном Telegram-канале Минобороны.

В общей сложности за этот отрезок времени подразделения ВС России нанесли 17 групповых ударов. Применяли при этом не только «Кинжалы», но и беспилотные летательные аппараты.

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В результате российские военные успешно поразили предприятия ВПК Украины, на которых производили ремонт вооружения и техники, изготавливали боеприпасы, порох и разведывательно-ударные дроны.

Также высокоточные удары наносили по пунктам дислокации подразделений украинской армии, формированиям иностранных наемников и националистов.

«Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — заключили в Минобороны.

В ведомстве отмечали, что за неделю в плен в зоне спецоперации сдались более 20 бойцов ВСУ.