Важное 09 января 2024, 12:48 Россия сохранила стратегическую инициативу во всей зоне СВО Шойгу: ВС РФ сохранили стратегическую инициативу по всей линии боестолкновения РИА «Новости»

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Российские силы сохранили стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Он отметил, что российские войска «методично снижают боевой потенциал ВСУ». В 2023 году потери украинской армии превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

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«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. <…> Продолжим последовательно достигать цели спецоперации», — подчеркнул Шойгу.

Министр добавил, что Украина с подачи западных кураторов продолжает «гнать на убой» своих бойцов и использует возможности для пополнения войск. Однако ситуации в зоне СВО это не изменит, а лишь затянет конфликт, резюмировал Сергей Шойгу.

Ситуацию на поле боя для ВСУ осложняют морозы. Ранее стало известно, что среди украинских боевиков участились случаи обморожения из-за низкого качества одежды и отсутствия полноценного обогрева.