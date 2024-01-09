09 января 2024, 12:48
Россия сохранила стратегическую инициативу во всей зоне СВО
Шойгу: ВС РФ сохранили стратегическую инициативу по всей линии боестолкновения
Российские силы сохранили стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения. Об этом доложил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
Он отметил, что российские войска «методично снижают боевой потенциал ВСУ». В 2023 году потери украинской армии превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
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«Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. <…> Продолжим последовательно достигать цели спецоперации», — подчеркнул Шойгу.
Министр добавил, что Украина с подачи западных кураторов продолжает «гнать на убой» своих бойцов и использует возможности для пополнения войск. Однако ситуации в зоне СВО это не изменит, а лишь затянет конфликт, резюмировал Сергей Шойгу.
Ситуацию на поле боя для ВСУ осложняют морозы. Ранее стало известно, что среди украинских боевиков участились случаи обморожения из-за низкого качества одежды и отсутствия полноценного обогрева.
Минобороны РФ
Сергей Шойгу
Специальная военная операция РФ на Украине
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