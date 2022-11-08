Россия соберет доказательства причастности Великобритании к международному терроризму | 360°

Эксклюзив 08 ноября 2022, 12:30 Россия соберет доказательства причастности Великобритании к международному терроризму Политолог Гуреев: Россия предоставит миру доказательства британского терроризма РИА «Новости»

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Спецслужбы Великобритании приняли участие в террористических актах на Крымском мосту и «Северных потоках». Россия выйдет с обоснованными и открытыми обвинениями на международную арену после сбора полной базы доказательств. Об этом «360» заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов, политолог Данила Гуреев.

По его словам, прекрасно понятно, кто является выгодоприобретателем от подрыва Крымского моста и газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

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«Это Украина, США и Великобритания. Данные государства кооперируются вместе и работают сообща. Это логические выводы, которые делаются с точки зрения международной обстановки, геополитики и здравой логики», — заявил аналитик.

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Чтобы Россия смогла по-настоящему выдвигать обвинения и выходить на международную арену, нужны железобетонные доказательства виновности тех или иных политических авторов совершаемого государственного терроризма.

«Именно по той причине Госдума призвала Генпрокуратуру проверить сотрудников английских спецслужб. Для нас, граждан, это значит тот факт, что Россия не хочет выходить на международную арену с пустыми обвинениями в адрес Великобритании», — добавил политолог.

После сбора полной базы доказательств причастности спецслужб Великобритании к актам международного терроризма они уже не смогут отвертеться, заключил Гуреев.

Депутат Госдумы Андрей Луговой призвал Генеральную прокуратуру РФ проверить причастность британского офицера Кристофера Найджела к взрыву на Крымском мосту, написал RT.