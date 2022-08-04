Россия в ООН рассказала о случаях нападений украинских военных на ядерные объекты страны. Об этом в ходе выступления на Обзорной конференции ДНЯО рассказал заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

Вишневецкий напомнил, что 4 марта украинские диверсанты устроили перестрелку из здания, прилегающего к Запорожской станции, а 9 марта украинская сторона взорвала линию передач, питающую систему охлаждения хранилища отработанного топлива, расположенного на территории Чернобыльской АЭС. Он отметил, что Россия информировала об этом МАГАТЭ, отметило РИА «Новости».

Очередную провокацию против Запорожской станции киевский режим осуществил 27 апреля. Тогда, как напомнил Вишневецкий, в ее сторону было направлено два беспилотника, один из которых был сбит в районе города Энергодар.

«Оба беспилотника идентифицированы как ударные авиационные комплексы Warmate польского производства», — сообщил дипломат. Действия Варшавы в этом случае, по его словам, можно классифицировать как пособничество ядерному терроризму.

Вишневецкий напомнил и о других атаках украинской стороны на Запорожскую АЭС, которые произошли 18 и 20 июля. Как отметил дипломат, это подтверждает нацеленность Украины на создание предпосылок для ядерной катастрофы. Россия, как подчеркнул Вишневецкий, регулярно сообщает обо всех этих фактах в МАГАТЭ.

Вишневецкий также заявлял о том, что украинские военные могут устроить провокации на ядерных объектах, которые могут привести к катастрофическим последствиям.