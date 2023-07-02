Спецоперация 02 июля 2023, 12:27 Россия раскрыла главную слабость ВСУ — СМИ Newsweek: Россия узнала, что у Запада почти закончились ПЗРК Stinger для ВСУ Flickr

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У Запада почти не осталось переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger для украинской армии, и Россия знает об этом. А отсутствие вооружения — одна из основных проблем украинской армии при контрнаступлении, написал журнал Newsweek.

«FIM-92 Stinger помогает войскам без непосредственной поддержки с воздуха нацеливаться на вражеский самолет. Впервые он был выпущен в 1978 году и неоднократно модернизировался», — сообщило издание.

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Для Украины Stinger практически закончились, Россия теперь это знает, заявил военный аналитик Аллан Орр. Выпускать ракеты для комплексов, используя 3D-печать и автоматизацию, невозможно, потому что придется перепроектировать оружие, а это долгий процесс.

«Пришлось бы перепроектировать всю ГСН, чтобы автоматизировать ее», — сказал президент подразделения Raytheon Technologies Corporation, специализирующегося на комплексной противовоздушной и противоракетной обороне, Уэс Кремер.

Он добавил, что компании и так приходится вытаскивать оружие из складов и «сбрасывать с него паутину». Компания уже перерабатывала некоторые компоненты оружия, потому что электроника, используемая в Stinger, устарела, пояснил он.

Эту существенно мешает контрнаступлению Украины. К тому же у военных нет прикрытия с воздуха.

«Без Stinger им еще хуже и они оказываются легкой добычей для российских ударных вертолетов», — сказал Аллан Орр.

Сейчас переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, без сомнения, играют ключевую роль в наступлении, отметил он.

Украинская сторона несет огромные потри как в технике, так и в живой силе. В последнем отчете Минобороны указано, что с начала спецоперации уничтожено 444 самолета, 4845 беспилотников, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 430 танков и других боевых бронированных машин. Украина намерена еще активнее просить боеприпасы у стран-союзников.

Однако провал контрнаступления ВСУ очевиден уже и для Запада. Более чем за месяц операция не принесла никаких значимых результатов.