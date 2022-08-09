Россия призвала Запад повлиять на Киев ради безопасности ЗАЭС

Западные спонсоры Киева должны повлиять на украинские власти, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС, заявили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы», — отмечается в релизе посольства.

Российские дипломаты назвали атаки ВСУ на ЗАЭС актами ядерного терроризма. Украинские военные подвергают опасности жизни не только своих граждан, но и европейцев.

Атомная станция с марта находится под контролем военнослужащих ВС РФ. В последнее время ВСУ предпринимают попытки атаковать ее территорию, но в августе обстрелы участились.

В ночь на воскресенье украинские военные нанесли удар из РСЗО «Ураган», осколки ракеты упали в 400 метрах от одного из энергоблоков. Россия в очередной раз напомнила о трагедии 1986 года на Чернобыльской АЭС, однако в Киеве игнорируют очевидные факты.