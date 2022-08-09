Россия призвала Запад повлиять на Киев ради безопасности ЗАЭС
Посольство РФ призвало Запад повлиять на Киев ради обеспечения безопасности на ЗАЭС
Западные спонсоры Киева должны повлиять на украинские власти, чтобы обеспечить безопасную работу Запорожской АЭС, заявили в посольстве России в Великобритании. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Вместо того, чтобы продолжать искать виноватых, западным спонсорам Киева необходимо безоговорочно осудить безрассудные действия своих украинских клиентов и публично послать четкие сигналы», — отмечается в релизе посольства.
Российские дипломаты назвали атаки ВСУ на ЗАЭС актами ядерного терроризма. Украинские военные подвергают опасности жизни не только своих граждан, но и европейцев.
Атомная станция с марта находится под контролем военнослужащих ВС РФ. В последнее время ВСУ предпринимают попытки атаковать ее территорию, но в августе обстрелы участились.
В ночь на воскресенье украинские военные нанесли удар из РСЗО «Ураган», осколки ракеты упали в 400 метрах от одного из энергоблоков. Россия в очередной раз напомнила о трагедии 1986 года на Чернобыльской АЭС, однако в Киеве игнорируют очевидные факты.