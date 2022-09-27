МИД России призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине | 360°

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МИД России призвал ООН к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине

Замглавы МИД России Вершинин призвал ООН к более взвешенной позиции по Украине

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ООН необходимо перейти к более взвешенной и беспристрастной позиции по Украине. С таким призывом выступил замглавы МИД России Сергей Вершинин, сообщило постоянное представительство страны при международной организации.

Вершинин провел беседу с заместителем генсека ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло. Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки, сделав акцент на ситуации на Украине.

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«Сергей Васильевич Вершинин настоятельно призвал Розмари ДиКарло и ее коллег из руководства Секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по украинской проблематике», — отметили в постпредстве.

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Еще представитель России подчеркнул важность выбора спецпредставителей и спецпосланников генсека ООН при одобрении всеми членами Совбеза организации. На встрече поднимались и другие темы, включая обстановку в Сирии и Ливии. Стороны обсудили «отдельные аспекты кадровой политики Секретариата ООН».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Встреча прошла на полях Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке.

Россия

ООН

Специальная военная операция РФ на Украине

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