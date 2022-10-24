Россия привела в готовность силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы» | 360°

Важное 24 октября 2022, 15:05 Россия привела в готовность силы и средства на случай взрыва «грязной бомбы» Минобороны России привело в готовность средства и силы на случай взрыва «грязной бомбы» РИА "Новости"

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Министерство обороны России привело в готовность средства и силы для быстрого реагирования в случае взрыва «грязной бомбы» в зоне специальной операции на Украине. Об этом на брифинге сообщил начальник войск биологической, химической и радиационной защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

«Минобороны России организовало работу по противодействию вероятным провокациям со стороны украинских войск. Средства и силы приведены в готовность к выполнению задач в случае заражения радиацией», — заявил он.

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В российском военном ведомстве добавили, что киевский режим планирует замаскировать «грязную бомбу» под случайное срабатывание ядерного боеприпаса.

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СМИ писали, что украинские военные рассматривают вероятность использования «грязной бомбы», которая представляет собой маломощный ядерный заряд со взрывчатым и радиоактивным веществами.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что пригласил комиссию МАГАТЭ посетить Киев, чтобы специалисты убедились в отсутствии планов по разработке подобного вида оружия, писал RT.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия серьезно обеспокоена вероятностью использования националистами «грязной бомбы».