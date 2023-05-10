Спецоперация 10 мая 2023, 21:40 Россия применила революционное оружие против ВСУ Le Figaro: ВС России применили против ВСУ революционный танк Т-14 «Армата» РИА «Новости»

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Французское издание Le Figaro назвало революционное оружие России, применяемое в зоне СВО. По мнению экспертов, это танк Т-14 «Армата».

В публикации издания отметили, что Россия только недавно начла использовать эти новые боевые танки «для обстрела украинских позиций». Но они пока еще не участвовали в операциях прямого штурма.

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Если танки Т-14 полноценно вступят в дело, то Leopard 2 и M1 Abrams придется столкнуться с неизвестностью, так как эти российские машины являются предвестником «технологической революции».

«Если в дело вступит Т-14, немецким и американским танкам придется столкнуться с неизвестностью. <…> „Армата“ — это предвестник технологической революции, и нам следует готовиться к его массовому прибытию», — сказано в публикации.

Издание привело технические характеристики российского танка, которые показывают, что он станет прорывом.

«В частности потому, что он должен работать в связке с другими машинами, включая боевые машины пехоты, в рамках универсальной боевой платформы», — заключили авторы публикации.

Ранее сообщалось, что российские танки Т-14 «Армата» оснащены передовым вооружением. Но одно из их главных достоинств в том, что тяжелая техника может быть невидимой для противника.