Россия в ходе специальной операции на Украине применила новые высокоточные авиационные ракеты «305». Они предназначены для уничтожения важных военных объектов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В рамках специальной военной операции на Украине армейская авиация Российской Федерации начала применять новые легкие многоцелевые управляемые ракеты „305“. Ракеты применяются с борта ударных вертолетов Ми-28НМ по важным объектам украинских войск, например по складам с боеприпасами и ГСМ», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, новые ракеты позволяют поражать цели с отклонением от линии прицеливания не более двух метров. Кроме того, у боеприпасов имеется несколько режимов наведения. Вариант «выстрелил — забыл» предполагает самонаведение ракеты на цель с помощью оптико-электронной головки, когда боеприпас находится еще на подвеске вертолета. В результате после пуска ракета полностью автономна.

Другой режим — телеуправление. Пуск ракеты по объекту поражения производится вне зоны видимости последнего, осуществляется по имеющимся координатам. В этом случае ракета летит в инерциональном режиме, а на подлетах к цели включается головка самонаведения. Изображение с нее подается оператору, который указывает ракете цель.

Впервые «Изделие 305» было представлено на выставке «Армия — 2021». Потом ракету доработали в коломенской компании КБМ. Дальность полета ракеты составляет 14,5 километра, вес — 105 килограммов, вес боевой части — 25 килограммов.