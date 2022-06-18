Россия применила на Украине истребители пятого поколения Су-57

ВС России неоднократно и эффективно применили многоцелевые истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине. Об этом «Интерфаксу» рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

«[Су-57] показал эффективную работу, отзывы очень хорошие», — констатировал он.

Внутрифюзеляжное вооружение отработало без нареканий, добавил Борисов.

Су-57 производится на авиазаводе Комсомольска-на-Амуре. Истребитель создан для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, а также поражения наземных, надводных целей с преодолением систем противовоздушной обороны. Главные особенности этого самолета — сверхзвуковая крейсеровская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия.

Первый полет истребителя прошел 29 января 2010 года. Первый серийный Су-57 поступил в Россию в конце 2020 года. Планируется, что до конца 2024 года российские военные получат еще 22 истребителя пятого поколения, к 2028 году — уже 76.