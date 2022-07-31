Россия пригласила экспертов ООН для расследования удара по СИЗО в Еленовке

Представители России в интересах проведения объективного расследования удара по СИЗО в Еленовке в ДНР официально пригласили экспертов ООН и Красного Креста, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что во время удара по СИЗО погибло 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. Обстрел произошел 29 июля, ВСУ ударили из РСЗО HIMARS американского производства. Минобороны РФ обнародовало списки погибших и раненых.

В ведомстве считают, что это была специально продуманная акция. Киев запугает украинских солдат, чтобы они не сдавались в плен. В Пентагоне также не исключили удар по СИЗО со стороны ВСУ. Однако в США утверждают — он мог быть непреднамеренным.

Ранее бывший посол Франции в России Сильви Берманн заявила, что у России не было причин бомбить изолятор.