Эксклюзив 17 декабря 2022, 18:15 Россия преподала урок ВСУ ударом ложных ракет Политолог Михайлов: истраченные запасы по ложным российском целям станет уроком для ВСУ РИА «Новости»

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Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга 17 декабря сообщил, что украинские и западные комплексы противовоздушной обороны истратили значительные запасы по специально запущенным российскими войсками ложным целям. Это говорит о профессионализме ВСУ и их западных кураторов, а также послужит им хорошим уроком. Такое мнение для «360» высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — прямая речь.

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В сегодняшнем брифинге Минобороны я, конечно бы, отметил главный момент — это вчерашний очередной удар возмездия по объектам военно-промышленно комплекса и объектам энергетической структуры.

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Отмечу, что достаточно интересное прозвучало мнение Минобороны, точнее доводы о том, что украинские и западные системы ПВО плохо отработали по нашим ракетам. То есть из-за того, что были выпущены множественные ложные цели. Это говорит, конечно, об уровне профессионализма как украинских военных, так и западных инструкторов, которые сидят за системами западных образцов ПВО. То есть мы их обманули, и это для них очень большой урок.

Видимо, опираясь на сбитые ложные системы, украинский штаб заявлял о том, что все ракеты сбиты, но почему-то большая часть объектов, точнее все объекты, которые были запланированы, поражены. Прежде всего, поражены объекты ВПК (военно-промышленного комплекса — прим. «360»), которые остановлены. Остановлено производство и восстановление украинской техники. Остановлены также частично поставки западной техники украинским военным, что скажется непосредственно на театре боевых действий.

Конечно, я хотел бы отметить, в том числе, и уничтожение радиолокационных систем пусковых установок С-300 в Днепропетровске и Запорожской области. Это большой удар по украинским военным, по вообще системе обеспечения украинских войск. Соответственно, брифинг Минобороны удался.