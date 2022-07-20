Войска альянса НАТО хотели спровоцировать военные действия с Россией из-за Крымского полуострова. Их планы разрушило только начало специальной операции РФ на Украине. Об этом в беседе с российским президентом Владимиром Путиным заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, написала газета «Известия».

«Альянс все равно хотел начать боевые действия под предлогом Крыма. Эта организация не видит берегов, если путь открыт», — заявил он.

Владимир Путин во вторник с рабочим визитом посетил Тегеран, где провел встречи с Хаменеи, главой Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер охарактеризовал встречу в Тегеране полезной и содержательной. Все участники саммита также согласились, что американские военные должны покинуть территорию Сирии.