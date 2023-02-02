Важное 02 февраля 2023, 11:24 Россия предоставит отчетность к годовщине СВО, чтобы не допустить «шабаш» Запада Лавров: Россия предоставит отчетность к годовщине спецоперации РИА «Новости»

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Россия предоставит отчетность к годовщине спецоперации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров «России 24»и РИА «Новости». По его словам, материалы будут включать в том числе данные о работе американских лабораторий на Украине.

Министр обратил внимание, что российская дипломатия сделает все возможное, чтобы планируемые Западом «антироссийские шабаши» к годовщине СВО не стали единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества.

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Он пояснил, что Запад вместе с украинскими властями активно прорабатывает подобные антироссийские акции в Нью-Йорке и на других площадках.

«Мы тоже готовим отчетность о том, что происходило за этот год», — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД, в этот отчет войдет и опубликованная ранее информация о военно-биологических программах США на Украине, и данные о причастности Соединенных Штатов к взрывам на российских магистральных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».