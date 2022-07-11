Россия поможет с вывозом зерна из Харьковской области

Вагоны для перевозки зерна из Харьковской области поступят из России, заявил генеральный директор предприятия «Купянская железная дорога» Олег Глебов. Его заявление распространила пресс-служба временной гражданской администрации региона.

По его мнению, на сегодняшний день главным вопросом остается вывоз сельскохозяйственной продукции. Речь идет о больших объемах зерна, которое осталось с 2021 года.

«Достигнута договоренность с Российской Федерацией о поставке необходимого нам подвижного состава, а именно вагонов для перевозки зерна», — пояснил Глебов.

Президент России Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощении порядка получения российского гражданства для всех жителей Украины. Во временной гражданской администрации Харьковской области приветствовали эту новость, назвав распоряжение Путина знаковым событием. В регионе и в будущем надеются на поддержку со стороны России.