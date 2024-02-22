Спецоперация 22 февраля 2024, 20:48 Россия получила преимущество в радиоэлектронной борьбе с ВСУ Эксперт Слебода: российские РЭБ успешно глушат дроны ВСУ в зоне СВО РИА «Новости»

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Попытки ВСУ заменить артиллерию FPV-дронами обречены на провал из-за эффективности российских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом заявил в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong американский военный эксперт Марк Слебода.

По его словам, российские специалисты РЭБ глушат FPV-дроны украинской армии. В результате они оказались неспособны заменить артиллерию.

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«У них нет дальности, которой обладает артиллерия, нет соответствующей мощной начинки и проникающей способности, они сильно уязвимы из-за господства российских систем радиоэлектронной борьбы», — подчеркнул специалист.

Также он отметил, что ВСУ не хватает не только обычных снарядов, но и беспилотников, а украинский ВПК оказался не готов к высокой интенсивности боев.

Ранее профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что помощь Запада не позволит ВСУ одержать победу на поле боя.

Украина не только проиграет, но и лишится еще больше территорий, а российские войска продолжат наступательные действия.