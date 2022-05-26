Россия получила более 90 просьб об эвакуации от жителей Украины, ДНР и ЛНР

Россия получила более 90 обращений об эвакуации от украинцев и иностранцев. Люди просят вывезти из опасных районов Донбасса и Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«За прошедшие сутки на „горячую линию“ Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 95 обращений с просьбами об эвакуации», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что люди хотят попасть в Россию, ЛНР и ДНР. Некоторые просят вывезти их в подконтрольные российским военным районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

«Всего в базе данных 2756697 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины», — отметил генерал-полковник.

По информации Минобороны, в течение дня из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР российские бойцы вывезли 18 927 человек. При этом эвакуация продолжается.