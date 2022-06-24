Россия показала в ООН подборку ненавистнических заявлений политиков Украины

Члены Совета безопасности и Генеральной ассамблеи ООН получили от российской делегации подборку ненавистнических высказываний публичных общественных деятелей и политиков. Об этом в Telegram-канале сообщил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По мнению дипломата, эта мера поможет ООН понять, с кем именно Россия имеет дело на Украине. Среди заявлений приведены слова министра социальной политики Украины Александра Ревы, сказанные в апреле 2019 года.

«Мне жителей Донбасса абсолютно не жаль. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там за этих мразей», — заявил тогда он.

Также российская делегация показала слова президента Украины Владимира Зеленского.

«А вы их людьми называете? Есть разные. Есть представители людей. Не все представители людей — люди. Есть особи, я так считаю», — заявил Зеленский в ноябре 2021 года, отозвавшись о попавших под санкции СНБО Украины людях.

Помимо этого, российское представительство добавило в подборку высказывание экс-депутата Рады Ирины Фарион.

«Ради этого и живем, ради этого пришли в этот мир, чтобы уничтожить Москву. Уничтожить не просто москалей на наших землях. Эту черную дыру нужно стереть с лица земли», — заявляла она в 2014 году.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что западные страны не разрешили Украине возобновить переговоры с РФ по урегулированию ситуации.

С 1 июля гражданам России понадобится виза для въезда на территорию Украины. Правительство страны приняло соответствующий закон 17 июня.