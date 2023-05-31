Спецоперация 31 мая 2023, 00:38 Россия подготовила мощную комбинированную атаку — оперкомандование ВСУ Оперкомандование ВСУ «Юг» сообщило о подготовке Россией мощной комбинированной атаки РИА «Новости»

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Руководитель пресс-центра оперативного командования Вооруженных сил Украины «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что Россия готовит мощную атаку. Об этом сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По словам украинского представителя, речь идет о комбинированном ударе флота и барражирующих боеприпасов «Шахид».

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«Россия долгое время не использовала ракеты морского базирования, потому может готовить комбинированную атаку с использованием „Калибров“ и дронов-камикадзе», — заявила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра указала, что общий залп с кораблей может достигать 16 ракет.

Российским военным в результате ночного удара по военным объектам ВСУ в порту Одессы удалось уничтожить средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». В результате попадания ракеты на палубе начался пожар, который в итоге подобрался к трюму с боеприпасами. Произошел мощный взрыв, после чего корабль затонул.