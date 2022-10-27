Россия переиграла Украину в Херсонской области | 360°

Эксклюзив 27 октября 2022, 13:59 Россия переиграла Украину в Херсонской области Полковник в отставке Литовкин: Россия переиграла Украину в Херсонской области РИА "Новости"

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Российские войска, защищающие Херсонскую область от украинских националистов, тактически переиграли своего противника. Об этом «360» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, в регионе для ВСУ сложилась неприятная ситуация, потому что боевики не могут осуществить поставленные перед ними задачи.

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«Российская армия надежно защищает Херсон и Херсонскую область. Проведенные мероприятия по переселению населения оставляют мало шансов для Украины, чтобы навести там шороху, напугать или смыть всех волной в случае прорыва Каховской дамбы», — заявил полковник в отставке.

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Литовкин отметил, что Россия грамотно снизила уровень воды в Каховском водохранилище. Если боевикам удастся прорвать дамбу, то волна не будет слишком большой.

«То, на что Украина рассчитывала, может у нее не получиться. Мы их не напугали, а переиграли», — заключил он.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что видит маловероятным прорыв ВСУ Каховской дамбы. Он отметил, что для этого по сооружению нужно тщательно и долго бить ракетами, чего Россия сделать не позволит, писал «Царьград».

Всего с начала октября с правобережной части Херсона на левый берег переехали около 70 тысяч человек, уточнил Сальдо.