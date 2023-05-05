Спецоперация 05 мая 2023, 13:19 Россия передала Украине 80 тел погибших солдат ВСУ Министерство реинтеграции Украины сообщило о получении 80 тел погибших военных ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Украина получила тела 80 погибших украинских военных. Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции страны.

В министерстве отметили, что вернуть тела удалось при содействии офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести при Минреинтеграции и силовых структур. В ведомстве дополнили, что передачу провели в соответствии с Женевской конвенцией. Был ли это двусторонний обмен, в ведомстве не уточнили.

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Россия и Украина сейчас ведут переговоры по вопросу обмена пленными в формате «всех на всех». По словам начальника Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, они подходят к завершению. Он указал на беспрецедентность этого процесса, поскольку обмены обычно проводят после завершения боевых действий.

В российском МИД заявили, что РФ сделает все для возвращения своих военнослужащих домой. В ведомстве также указали на эффективность форматов обмена пленными.